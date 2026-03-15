Wütende Schiris denken nach Kritik an Boykott

LIVE: Shiffrin führt, aber Truppe in Lauerstellung
Ski-Weltcup-Ticker
Das Kärntner Eishockey-Unterhaus ruht mittlerweile, doch im Hintergrund gibt‘s weiterhin viel Wirbel! Denn nach einer öffentlichen Kritik von Althofen-Boss Karl Weitensfelder auf der Klub-Homepage drohen die Referees jetzt mit einem Boykott in der nächsten Saison. Schiri-Boss Michael Baumer: „Solche Angriffe sind inakzeptabel!“
Die Saison im Kärntner Eishockey-Unterhaus ist vorbei – nicht aber der Wirbel. Karl Weitensfelder, Obmann von Division-I-Vizemeister Althofen, brachte nach dem 0:3 in der Finalserie gegen die blau-weißen Steindorfer das Schiedsrichter-Kollegium zur Weißglut!
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