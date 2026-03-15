Wütende Schiris denken nach Kritik an Boykott

Das Kärntner Eishockey-Unterhaus ruht mittlerweile, doch im Hintergrund gibt‘s weiterhin viel Wirbel! Denn nach einer öffentlichen Kritik von Althofen-Boss Karl Weitensfelder auf der Klub-Homepage drohen die Referees jetzt mit einem Boykott in der nächsten Saison. Schiri-Boss Michael Baumer: „Solche Angriffe sind inakzeptabel!“