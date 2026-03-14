KAC-Team rückt nach Drama zusammen: „Reden hilft!“

Das Drama um die Wiederbelebung von KAC-Verteidiger Jordan Murray steckt den Teamkollegen immer noch in den Knochen. Doch schon morgen beginnt die Viertelfinale-Serie gegen Fehervar von vorne. Sehr betroffen ist Abwehr-Kollege Jesper Jensen Aabo – der Däne war es, der den taumelnden Murray auf der KAC-Bank aufgefangen hat. „Die Momente sind noch in meinem Kopf, ich denke oft an Jordan. Ich weiß nicht, wie wir am Eis reagieren werden, auch die Fans haben alles miterlebt – es wird wohl ein seltsames Match für alle“, betont der 34-Jährige. „Obwohl die am Sonntag fortgesetzt wird, ist die Partie im Kopf eigentlich noch sehr weit weg.“