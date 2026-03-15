So will Jacques Lemans jetzt die USA erobern

Sie klingt französisch, stammt aber aus Sankt Veit an der Glan: die Uhrenmarke Jacques Lemans. Doch jetzt schmiedet das Familienunternehmen aus Kärnten Pläne, die weit über die Grenzen Österreichs hinausgehen. Michaela Riedl, Marketingchefin und Mitglied der Eigentümerfamilie, verrät, wie die Marke mit neuen Diamant-Uhren, einem verstärkten Fokus auf Schmuck und einer USA-Offensive die Welt erobern will. Und sie lüftet das Geheimnis, warum die Uhren ausgerechnet französisch klingen.
Denn der Name ist Programm – aber anders, als man denkt. „Mein Papa sagt immer: ,Eine Alfred-Riedl-Uhr wird sich keiner kaufen‘“, erzählt Michaela Riedl. Also erfand Firmengründer Alfred Riedl vor über 50 Jahren den klangvollen französischen Fantasienamen Jacques Lemans. Heute ist die Marke in 120 Ländern zu Hause, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter weltweit – 120 allein in der Zentrale in Kärnten, 150 in der unternehmenseigenen Manufaktur in Asien.
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