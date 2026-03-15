So will Jacques Lemans jetzt die USA erobern

Sie klingt französisch, stammt aber aus Sankt Veit an der Glan: die Uhrenmarke Jacques Lemans. Doch jetzt schmiedet das Familienunternehmen aus Kärnten Pläne, die weit über die Grenzen Österreichs hinausgehen. Michaela Riedl, Marketingchefin und Mitglied der Eigentümerfamilie, verrät, wie die Marke mit neuen Diamant-Uhren, einem verstärkten Fokus auf Schmuck und einer USA-Offensive die Welt erobern will. Und sie lüftet das Geheimnis, warum die Uhren ausgerechnet französisch klingen.