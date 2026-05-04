Signa Holding: Masseverwalter will 160 Millionen

Für „mehrjährige Prozesse“ gerüstet

Nun hat Stapf laut einer aktuellen Aussendung seinen sechsten Bericht an das zuständige Handelsgericht Wien abgeliefert. Darin hält er fest, dass er im Sinne der vielen Gläubiger dieser Milliardenpleite „für mehrjährige, kostenintensive Prozesse“ entsprechend gerüstet sei. Wörtlich heißt es: „Sowohl die personellen als auch finanziellen Ressourcen stehen hierfür bereit.“