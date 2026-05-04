Signa Holding: Masseverwalter will 160 Millionen

Der Masseverwalter der seit Ende November 2023 insolventen Signa Holding forciert die Aufarbeitung der größten Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte: Aktuell sind Anfechtungsansprüche in Höhe von mehr als 160 Millionen Euro gerichtlich anhängig.
Christof Stapf fungiert seit Ende November 2023 als Insolvenzverwalter der Signa Holding GmbH, die als Dachgesellschaft des undurchsichtigen Konzernkonstrukts von Gründer René Benko firmierte. Eine Mammutaufgabe: Bis dato wurden in diesem Verfahren 451 Forderungen mit einer Gesamtsumme von rund 8,39 Milliarden Euro angemeldet; 2,76 Milliarden Euro davon sind bislang anerkannt, 5,64 Milliarden werden nach wie vor bestritten.
Für „mehrjährige Prozesse“ gerüstet
Nun hat Stapf laut einer aktuellen Aussendung seinen sechsten Bericht an das zuständige Handelsgericht Wien abgeliefert. Darin hält er fest, dass er im Sinne der vielen Gläubiger dieser Milliardenpleite „für mehrjährige, kostenintensive Prozesse“ entsprechend gerüstet sei. Wörtlich heißt es: „Sowohl die personellen als auch finanziellen Ressourcen stehen hierfür bereit.“
Konkret bedeutet das: Der Insolvenzverwalter treibt über Anfechtungsansprüche gut 160 Millionen Euro ein. Bislang konnten rund 8,7 Millionen Euro aus diesem Titel vereinnahmt werden. Nun soll „die Prüfung und Koordinierung möglicher Haftungsansprüche gegen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und beratende Rechtsanwälte“ in „enger Abstimmung mit den Insolvenzverwaltungen der Signa Development Selection AG und der Signa Prime Selection AG“ erfolgen.
Gusenbauer-Fortsetzung im Mai
Erst am 15. April hatte sich Österreichs Altkanzler Alfred Gusenbauer mehr als sieben Stunden lang vor dem Handelsgericht Wien verantworten müssen. Der Masseverwalter fordert vom ehemaligen Benko-Berater bzw. dessen Projektgesellschaft knapp fünf Millionen Euro zurück. Fortsetzung im Mai.
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