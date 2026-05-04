Kein Strom, kein Lift: Feuerwehr im Einsatz

Keinen Strom gab es am Montag in Teilen der Stadt St. Veit – auch im Rüsthaus floss kein Strom aus dem Netz. Während die Feuerwehr als „Leuchtturm“ zur Verfügung stand, rückten andere Kameraden aus, um St. Veitern aus misslichen Lagen zu helfen.
Montag um 15.54 Uhr war es wegen eines Stromausfalles in weiten Teilen des Stadtgebietes von St. Veit zwar nicht finster, aber vieles funktionierte nicht mehr. Denn ohne Strom fallen Lifte und Schrankenanlagen aus. Die Feuerwehr musste also mehrere Personen befreien.
Tür zu – kein Zugang zu Medikamenten
Eine Person war zur Kontrolle zum Sicherungskasten im Stiegenhaus gegangen – und hatte sich von der Wohnung ausgesperrt. Da sich dort aber dringend benötigte Medikamente befanden, rückte die Feuerwehr an: Über die Drehleiter verschafften sie sich einen Zugang zur Wohnung – und damit zu den Medikamenten.
Rüsthaus wurde mit Aggregaten zum Leuchtturm
Auch das Rüsthaus war vom Stromausfall betroffen, daher wurde hier die Notstromversorgung aktiviert und ein sogenannter Leuchtturm in Betrieb genommen. Rüsthäuser als Leuchttürme sollen vor allem im Falle eines Blackouts die notwendige Versorgung aufrechterhalten. Vorsorglich wurde ein weiteres Großstromaggregat aus dem Bauhof im Rüsthaus stationiert.
Um etwa 17.30 Uhr war in allen Bereichen der Stadt die Stromversorgung wiederhergestellt, somit konnte auch das Rüsthaus wieder in den Regelbetrieb übergehen.
Bauarbeiten sorgten für Stromausfall
Betroffen vom Stromausfall waren vor allem die Bereiche der Völkermarkter Straße, Bahnhofstraße, Wayerfeld, Platz am Graben und Ossiacher Bundesstraße in St. Veit. Die Ursache für den Stromausfall waren Bauarbeiten: Beim Baggern war eine 20kV-Leitung abgetrennt worden.
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