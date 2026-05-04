Kein Strom, kein Lift: Feuerwehr im Einsatz

Tür zu – kein Zugang zu Medikamenten

Eine Person war zur Kontrolle zum Sicherungskasten im Stiegenhaus gegangen – und hatte sich von der Wohnung ausgesperrt. Da sich dort aber dringend benötigte Medikamente befanden, rückte die Feuerwehr an: Über die Drehleiter verschafften sie sich einen Zugang zur Wohnung – und damit zu den Medikamenten.