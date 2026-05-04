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Aufregung im Training

Eklat! Neymar watscht Sohn von Ex-Brasilien-Kicker

Fußball International
04.05.2026 21:05
Neymar sorgt erneut für Ärger beim FC Santos.
Neymar sorgt erneut für Ärger beim FC Santos.(Bild: AP/Rodrigo Abd)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wieder Aufregung um Neymar! Im Training bei seinem Verein FC Santos ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Der einstige Barca- und PSG-Star soll dabei Robinho Junior, Sohn des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers Robinho, geohrfeigt haben. 

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Nächste Aufregung um Neymar beim FC Santos. Nachdem der Brasilianer sich zuletzt erneut mit den eigenen Fans angelegt hat, ist er nun im Training mit Mitspieler Robinho Junior aneinandergeraten, wie „Globoesporte“ berichtet. Ausgangspunkt des Zwischenfalls war wohl ein Dribbling des 18-Jährigen, das vom Routinier als respektlos empfunden wurde. 

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Watschn nach hartem Zweikampf
Neymar habe den Youngster anschließend aufgefordert, es ruhiger angehen zu lassen, was dieser aber wohl nicht beherzigte. Es folgte ein harter Zweikampf, der schließlich in einer Rangelei gipfelte. Ein Mitspieler berichtete „Globoesporte“, dass Neymar Robinho Junior dabei auch geohrfeigt haben soll.

Die Stimmung innerhalb des Teams war anschließend äußerst angespannt. Immerhin soll der Routinier schnell reagiert und seine Aktion bereut haben. „Neymar sprach mit dem jungen Spieler, um sich für sein impulsives Verhalten zu entschuldigen“, so der namentlich nicht genannte Teamkollege. Ob der Vorfall inzwischen intern aufgearbeitet wurde, ist nicht bekannt. 

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