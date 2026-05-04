Eklat! Neymar watscht Sohn von Ex-Brasilien-Kicker

Die Stimmung innerhalb des Teams war anschließend äußerst angespannt. Immerhin soll der Routinier schnell reagiert und seine Aktion bereut haben. „Neymar sprach mit dem jungen Spieler, um sich für sein impulsives Verhalten zu entschuldigen“, so der namentlich nicht genannte Teamkollege. Ob der Vorfall inzwischen intern aufgearbeitet wurde, ist nicht bekannt.