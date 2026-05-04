Eklat! Neymar watscht Sohn von Ex-Brasilien-Kicker

Wieder Aufregung um Neymar! Im Training bei seinem Verein FC Santos ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Der einstige Barca- und PSG-Star soll dabei Robinho Junior, Sohn des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers Robinho, geohrfeigt haben.
Nächste Aufregung um Neymar beim FC Santos. Nachdem der Brasilianer sich zuletzt erneut mit den eigenen Fans angelegt hat, ist er nun im Training mit Mitspieler Robinho Junior aneinandergeraten, wie „Globoesporte“ berichtet. Ausgangspunkt des Zwischenfalls war wohl ein Dribbling des 18-Jährigen, das vom Routinier als respektlos empfunden wurde.
Watschn nach hartem Zweikampf
Neymar habe den Youngster anschließend aufgefordert, es ruhiger angehen zu lassen, was dieser aber wohl nicht beherzigte. Es folgte ein harter Zweikampf, der schließlich in einer Rangelei gipfelte. Ein Mitspieler berichtete „Globoesporte“, dass Neymar Robinho Junior dabei auch geohrfeigt haben soll.
Die Stimmung innerhalb des Teams war anschließend äußerst angespannt. Immerhin soll der Routinier schnell reagiert und seine Aktion bereut haben. „Neymar sprach mit dem jungen Spieler, um sich für sein impulsives Verhalten zu entschuldigen“, so der namentlich nicht genannte Teamkollege. Ob der Vorfall inzwischen intern aufgearbeitet wurde, ist nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.