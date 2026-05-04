„Man sollte nicht so einen Stock im Arsch haben“

„Das ist richtig beschissen“

Über seine angeborene Sehbehinderung sagte der Niederösterreicher: „Meine Mama hat diese Behinderung auch. Somit hat sie gesagt, dass sie die Kinder ganz normal aufwachsen lassen möchte. Sie hat gewusst, dass gewisse Sachen möglich sind. Manchmal sagt man, dass die Eltern wissen, was sie tun, aber hin und wieder weiß das Kind trotzdem besser, was es motorisch kann. Die Mama hat sich da nicht so viele Sorgen gemacht. Sie hat es verstanden und hatte nicht diese Angst an sich. Von dem her ist es schon ein wesentlicher Punkt, bei dem ich glaube, dass es mir jetzt im Leben im Nachhinein sehr hilft. Man macht das Beste daraus. Der Führerschein ist ein großes Thema. Das ist richtig beschissen. Du bist trotzdem nicht so mobil in dem Sinne und bist immer auf jemanden angewiesen. Das ist der größte Nachteil.“