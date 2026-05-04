Blauer Mandatar „schießt“ gegen Bischof Glettler

Der Zillertaler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christoph Steiner soll am Sonntag bei der Feldmesse im Rahmen des Gauder Festes in Zell am Ziller im Zillertal in Richtung Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler gut hörbar gesagt haben, dass der Geistliche besser „Politiker bei den Grünen“ hätte werden sollen.
Zahlreiche Ohrenzeugen wollen den für Aufregung sorgenden Zwischenruf gehört haben. Stimme so nicht (ganz) – zumindest was den unmittelbaren Adressaten betrifft –, meinte hingegen Steiner selbst zur APA. Er habe „vor mich selbst hin“ sowie zu neben ihm sitzenden Parteikollegen in Bezug auf Glettler gesagt: „Wäre er doch besser Politiker geworden.“ Daraufhin habe jemand aus einer anderen Sitzreihe gerufen: „Aber kein G‘scheiter.“ Woraufhin er, Steiner, wiederum von sich gegeben habe: „Dann halt bei den Grünen.“
„Zwischenruf zum Fremdschämen“
Der für „alle hörbare“ Zwischenruf bei der Messe in Zell am Ziller sei „zum Fremdschämen“ gewesen, empörte sich etwa Steiners Zillertaler Landsmann, ÖVP-Landtagsvizepräsident und Fügener Bürgermeister Dominik Mainusch.
VP-Klubobmann empört
Mit deutlichen Worten reagierte auch Tirols VP-Klubobmann Jakob Wolf: „Wer meint, einem Bischof den Mund verbieten zu können, hat ein völlig falsches Verständnis von Meinungsfreiheit und gesellschaftlichem Diskurs. Das Abbügeln oder gar Abkanzeln kirchlicher Stimmen geht in Tirol gar nicht“, zeigt sich Wolf empört.
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