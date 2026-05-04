Blauer Mandatar „schießt“ gegen Bischof Glettler

Zahlreiche Ohrenzeugen wollen den für Aufregung sorgenden Zwischenruf gehört haben. Stimme so nicht (ganz) – zumindest was den unmittelbaren Adressaten betrifft –, meinte hingegen Steiner selbst zur APA. Er habe „vor mich selbst hin“ sowie zu neben ihm sitzenden Parteikollegen in Bezug auf Glettler gesagt: „Wäre er doch besser Politiker geworden.“ Daraufhin habe jemand aus einer anderen Sitzreihe gerufen: „Aber kein G‘scheiter.“ Woraufhin er, Steiner, wiederum von sich gegeben habe: „Dann halt bei den Grünen.“