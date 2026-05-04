Zwist bei Kurz-Comeback von Ex-Profi im Unterhaus

Ein Ex-Profi feierte in der 1. Klasse Ost ein Kurz-Comeback, dabei kam es zum Zwist. Ein 48-Jähriger traf in der 2. Klasse C, kickt da gemeinsam mit seinen Söhnen. Und einer Truppe fehlt nur mehr ein Sieg auf den Meistertitel.
Bei Kärntner-Liga-Klub Köttmannsdorf läuft die Trainersuche auf Hochtouren! Und Neo-Sportboss Thomas Weratschnig kassierte gestern zwei Körbe. Thomas Pawluch (zuletzt Völkermarkt) und Markus Uran (WAC Akademie) sagten den Rosentalern ab. Aktuell betreut der bisherige „Co“ Esmir Brkic mit einem Spieler interimsmäßig die Mannschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.