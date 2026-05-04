Spiel mit Feuerzeug: T-Shirt von Kind brannte!

Dramatische Minuten spielten sich am Montagnachmittag in Heinfels in Osttirol ab: Ein Fünfjähriger zündete sich mit einem Feuerzeug selbst an – das Kind wurde ins Krankenhaus geflogen.
Das Unglück geschah gegen 14.10 Uhr. Der Fünfjährige spielte bzw. hantierte – zunächst offenbar unbemerkt – vor dem Haus, in dem er wohnt, mit einem Feuerzeug.
Mutter löschte das T-Shirt
Dabei fing plötzlich das T-Shirt des Kinds Feuer. Die Mutter bemerkte das Unglück und konnte das Leibchen zum Glück rasch löschen. Der Bub erlitt dennoch erhebliche Verletzungen.
Mit Notarztheli ins Krankenhaus
Die Mutter schlug daraufhin Alarm, ein Notarzthubschrauber flog den Fünfjährigen in ein Krankenhaus.
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