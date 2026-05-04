Ein Villacher Heeres-Offizier erinnert sich zurück

Der Villacher Helmuth Reisinger war 1976 stellvertretender Kommandant des in der Lutschounig-Kaserne stationierten Telegraphen-Bataillons – der Vorgängereinheit des heutigen Führungsunterstützungsbataillons. Den Erdstoß am Abend des 6. Mai erlebte er in seinem Zuhause in der Warmbader Allee. „Wir spürten ein teils heftiges Wackeln und Donnern. Passiert ist an dem Abend aber nicht wirklich etwas“, erinnert sich der pensionierte Oberst.