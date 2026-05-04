Ein Villacher Heeres-Offizier erinnert sich zurück

Ein Villacher (92) koordinierte die Erdbeben-Hilfe des Bundesheeres vor 50 Jahren: Helmuth Reisinger erinnert sich im Gespräch mit der „Kärntner Krone“ an das Jahr 1976 und die Naturkatastrophe im Friaul.
Der Villacher Helmuth Reisinger war 1976 stellvertretender Kommandant des in der Lutschounig-Kaserne stationierten Telegraphen-Bataillons – der Vorgängereinheit des heutigen Führungsunterstützungsbataillons. Den Erdstoß am Abend des 6. Mai erlebte er in seinem Zuhause in der Warmbader Allee. „Wir spürten ein teils heftiges Wackeln und Donnern. Passiert ist an dem Abend aber nicht wirklich etwas“, erinnert sich der pensionierte Oberst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.