Kreml verschärft Personenschutz für Putin

Die Sorge ist nicht unbegründet: Die Probleme des russischen Regimes nehmen durch die Rückschläge im Ukraine-Konflikts zu. Jeden Monat sollen 30.000 russische Soldaten ihr Leben verlieren, ohne dass nennenswerte Erfolge erzielt werden können. Immer mehr Russen finden diese Situation untragbar, auch die bisher von Konsequenzen verschonten Eliten in den Städten sind von den Auswirkungen des Krieges betroffen.