Frustfoul: Seidl brennen die Sicherungen durch!

Im Derby gesperrt

LASK-Kicker Bogarde tanzte mit der Kugel am Fuß vor Matthias Seidl herum und nahm weiter Zeit von der Uhr. Als der 23-Jährige auch noch zu einer Ballrolle ansetzt, platzt dem Rapid-Kapitän der Kragen. Er grätscht seinen Gegenspieler von hinten um und sah dafür sogleich die Rote Karte.