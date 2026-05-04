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Bitterer Rapid-Abend

Frustfoul: Seidl brennen die Sicherungen durch!

Bundesliga
04.05.2026 23:04
In der Nachspielzeit sieht Rapid-Kapitän Matthias Seidl die Rote Karte.
In der Nachspielzeit sieht Rapid-Kapitän Matthias Seidl die Rote Karte.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
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Von krone Sport

Unnötiger Schlusspunkt eines bitteren Rapid-Abends. In der Nachspielzeit lässt Matthias Seidl seinem Frust freien Lauf und setzt zu einem bösen Foul gegen LASK-Kicker Melayro Bogarde an. Dafür sieht der Kapitän der Hütteldorfer die Rote Karte und muss im Derby gegen die Austria zuschauen. 

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Trotz früher 1:0-Führung muss sich Rapid gegen Cupsieger LASK noch mit 1:3 geschlagen geben. Der Traum vom Meistertitel ist für die Hütteldorfer damit geplatzt. Ein frustrierender Abend, der in einer Aktion in der Nachspielzeit seinen Tiefpunkt fand. 

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Im Derby gesperrt
LASK-Kicker Bogarde tanzte mit der Kugel am Fuß vor Matthias Seidl herum und nahm weiter Zeit von der Uhr. Als der 23-Jährige auch noch zu einer Ballrolle ansetzt, platzt dem Rapid-Kapitän der Kragen. Er grätscht seinen Gegenspieler von hinten um und sah dafür sogleich die Rote Karte.

Das Frustfoul ist besonders bitter für die Hütteldorfer. Denn nun fehlt der Kapitän ausgerechnet im Derby gegen die Austria. Möglich ist auch, dass er für zwei Spiele gesperrt wird – damit würde seine Saison mit dieser Aktion ein frühzeitiges Ende finden. 

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