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Eröffnung nach Umbau

Aus altem kika-Gebäude wird nun Supernova

Burgenland
04.05.2026 19:53
Das neue Supernova in Eisenstadt.
Das neue Supernova in Eisenstadt.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Handel, Gastro und Fitness finden sich hier in Eisenstadt unter einem Dach. Insgesamt 11 Millionen Euro wurden investiert. Eröffnung ist am Donnerstag.

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An ein Möbelhaus erinnert mittlerweile nichts mehr in dem großen Gebäude am Rand von Eisenstadt. Großflächige Wohnlandschaften sind kleineren und mittleren Shops gewichen. Mit Diskontern, Fitnessstudios, Gastronomie, Dienstleistern und Billard findet sich hier ein bunter Mix. Man wollte kein Einkaufszentrum in klassischen Sinn schaffen, erklärt Markus Pinggera Geschäftsführer der Supernova Group, welche hier 11 Millionen Euro investiert hat. Rund 40 Arbeitsplätze entstehen. Inklusive unterschriebener Verträge betrage der Vermietungsgrad über 90 Prozent. Im September sollen weitere Shop- und Gastro-Eröffnungen folgen.

Pinggera, Wirth.Projektleiter Lucas Hadwiger und Steiner.
Pinggera, Wirth.Projektleiter Lucas Hadwiger und Steiner.(Bild: Christoph Miehl)

Zukunft von KFC-Rohbau unklar
Noch nicht klar ist hingegen, was mit dem Rohbau am Parkplatz passiert. Dort hätte die Fast-Food-Kette KFC einziehen sollen, daraus wurde aber nichts. Das Grundstück gehört Supernova, der Bau darauf nicht. Laut Pinggera will man aber bald eine Lösung finden.

Einkaufsmöglichkeiten wachsen
Beim Vorab-Rundgang durch das Gebäude betonten Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth und Bürgermeister Thomas Steiner die Bedeutung des Projekts für den Wirtschaftsstandort.

Schon jetzt hat die Mattersburger Straße eine hohe Dichte an Einkaufsmöglichkeiten.

Die offizielle Eröffnung des Supernova erfolgt am Donnerstag, 7. Mai, ab 9 Uhr mit besonderen Angeboten, Gewinnspielen und Grillhendl.

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