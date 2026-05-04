Quantität statt Qualität! So erfolgte Kadervergabe

Klare Richtlinien – die Kaderverrgabe bei den Ski-Herren für die neue Saison brachte einige prominente Opfer. Max Franz, Otmar Striedinger & Co. müssen sich, sofern sie ihre Karrieren fortsetzen wollen, künftig alles selber zahlen. Vincent Kriechmayr wird indes noch eine Saison dranhängen.
Eine klare Linie bei der Vergabe der Kaderplätze hatte Herren-Chefcoach Marko Pfeifer schon zum Ende des abgelaufenen Winters angekündigt. Und er hielt Wort, setzt fortan auf Qualität statt Quantität: So bekamen Arrivierte wie Max Franz, Otmar Striedinger und Daniel Danklmeier aufgrund der schwachen letzten Saison keinen Kaderplatz mehr. Wollen sie weiterfahren, ihre Karriere fortsetzen, müssen sie sich künftig alles selber zahlen – von Trainings über Flüge und Hotels. Kostenpunkt: Bis zu 80.000 Euro pro Saison.
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