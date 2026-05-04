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Modis Partei gewinnt erstmals Wahl in Westbengalen

Außenpolitik
04.05.2026 23:19
Premierminister Narendra Modi (Mitte) und der BJP-Vorsitzende Nitin Nabin (rechts) treffen in ...
Premierminister Narendra Modi (Mitte) und der BJP-Vorsitzende Nitin Nabin (rechts) treffen in Neu-Delhi ein, um eine Siegesrede zu halten.(Bild: EPA/RAJAT GUPTA)
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Von krone.at

In Indien fährt der amtierende Premierminister Narendra Modi mit seiner Partei BJP einen klaren Sieg der Parlamentswahl im Bundesstaat Westbengalen ein – doch Ungereimtheiten rund um Millionen gestrichener Stimmen im Wählerverzeichnis überschatten die Ereignisse. 

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Die hindu-nationalistische Partei Bharatiya Janata Party (BJP) des indischen Premierministers Narendra Modi gewann die Parlamentswahl im Bundesstaat Westbengalen klar und kann dort erstmals die Regierung stellen. Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission Indiens errang die BJP bis zum späten Abend (Ortszeit) mehr als 200 der insgesamt 294 Sitze.

Der Erfolg in dem Bundesstaat mit über 100 Millionen Einwohnern gilt zugleich als bedeutender Prestigegewinn für Modi und stärkt seine Position zur Halbzeit seiner dritten Amtsperiode. Bei der landesweiten Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte die BJP zwar erstmals seit zehn Jahren die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, war jedoch weiterhin stärkste Kraft geblieben.

Fehlende Namen im Wählerverzeichnis
In Westbengalen verdrängt die BJP die Regionalpartei All India Trinamool Congress von der Spitze. Modi bezeichnete den Wahlsieg auf der Kommunikationsplattform X als Ergebnis „unermüdlicher Anstrengungen und Kämpfe“ seiner Partei. Allerdings wurde die Wahl von Kontroversen über das Wählerverzeichnis begleitet: Millionen Namen waren daraus gestrichen worden. Offiziell hieß es, die meisten Betroffenen seien verstorben oder umgezogen, doch in rund drei Millionen Fällen gilt der Status noch als ungeklärt.

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Sieg nicht nur in Westbengalen
Auch im östlichen Bundesstaat Assam zeichnete sich laut Teilergebnissen ein Sieg der BJP ab: Mit 82 von 126 Sitzen lag sie dort deutlich vorn. Parallel dazu wurden Stimmen in den südlichen Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu sowie im Unionsterritorium Puducherry ausgezählt. In Kerala führte der oppositionelle Indische Nationalkongress, in Tamil Nadu lag die vom Schauspieler Vijay angeführte Regionalpartei Tamilaga Vettri Kazhagam vorn. Die Wahlen hatten im April stattgefunden.

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