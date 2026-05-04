Modis Partei gewinnt erstmals Wahl in Westbengalen

Der Erfolg in dem Bundesstaat mit über 100 Millionen Einwohnern gilt zugleich als bedeutender Prestigegewinn für Modi und stärkt seine Position zur Halbzeit seiner dritten Amtsperiode. Bei der landesweiten Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte die BJP zwar erstmals seit zehn Jahren die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, war jedoch weiterhin stärkste Kraft geblieben.

Fehlende Namen im Wählerverzeichnis

In Westbengalen verdrängt die BJP die Regionalpartei All India Trinamool Congress von der Spitze. Modi bezeichnete den Wahlsieg auf der Kommunikationsplattform X als Ergebnis „unermüdlicher Anstrengungen und Kämpfe“ seiner Partei. Allerdings wurde die Wahl von Kontroversen über das Wählerverzeichnis begleitet: Millionen Namen waren daraus gestrichen worden. Offiziell hieß es, die meisten Betroffenen seien verstorben oder umgezogen, doch in rund drei Millionen Fällen gilt der Status noch als ungeklärt.