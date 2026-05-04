12-Jährige und 67-Jährige in einem Bundesligateam

Michael Chang gewann im Tennis 1989 als 17-Jähriger die French Open, Max Dowman debütierte heuer in der Fußball-Champions-League mit 15 für Arsenal. Während bei den Linzer Witches nun zum Saisonstart beim 0:16 und 1:18 gegen Wiener Neustadt sogar ein Kind in der Softball-Bundesliga debütierte: die erst 12-jährige Emilia Durosevac!