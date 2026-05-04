12-Jährige und 67-Jährige in einem Bundesligateam

Dieser Sport verbindet Generationen! Denn kurios, aber wahr: In der Softball-Bundesliga spielt bei den Linzer Witches die zwölfjährige Emilia Durosevac im Team mit der 67-jährigen Eva Lackner. Zudem war der Saisonstart kurios, weil man ohne die in 9500 Kilometern Entfernung weilende Trainerin startete.
Michael Chang gewann im Tennis 1989 als 17-Jähriger die French Open, Max Dowman debütierte heuer in der Fußball-Champions-League mit 15 für Arsenal. Während bei den Linzer Witches nun zum Saisonstart beim 0:16 und 1:18 gegen Wiener Neustadt sogar ein Kind in der Softball-Bundesliga debütierte: die erst 12-jährige Emilia Durosevac!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.