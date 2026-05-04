Mölzer: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die provokanten Sager von Andreas Babler und Herbert Kickl am 1. Mai diskutiert. Ebenso zur Frage, ob Pensionisten die Goldesel der Nation seien – und über den (nicht rechtskräftigen) Schuldspruch gegen Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger im sogenannten Postenschacher-Prozess.