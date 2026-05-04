Menschen kündigen Jobs vor allem wegen Belastungen

„Fachkräftemangel selbst gemacht“

Diese habe gezeigt, dass sich zwar viele Beschäftigte eine bessere Bezahlung wünschten, die größten Hebel aber in der Arbeitsrealität liegen würden. „Strukturierte Arbeitszeiten, klare Abläufe und echte Planbarkeit entscheiden darüber, ob Menschen bleiben oder gehen. Der Fachkräftemangel ist zu einem großen Teil selbst gemacht. Viele Unternehmen verlieren ihre Leute nicht an den Wettbewerb – sondern an ihre eigenen Strukturen“, heißt es.