Spät, aber doch: Glücksgöttin küsst den Pechvogel!

Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl. Und das machte um Axel Kayombo einen Bogen, seit der Stürmer im letzten Sommer bei Sturm andockte. Nach einer guten Vorbereitung zog sich Kayombo eine Syndesmoseband-Verletzung zu, musste unters Messer und fiel fast drei Monate aus. Der Weg zurück war hart, der kongolesisch-französische Profi kam nicht auf Touren, geschweige denn zu Toren. Ergo stand er seit seinem Wechsel an die Mur erst dreimal in der Liga in der Startelf.