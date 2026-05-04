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Verstärkung für Sturm?

Spät, aber doch: Glücksgöttin küsst den Pechvogel!

Fußball National
04.05.2026 18:30
Axel Kayombo war Sturms großer Held beim 1:1 in Salzburg.
Axel Kayombo war Sturms großer Held beim 1:1 in Salzburg.(Bild: APA/APA-Images / APA / KRUGFOTO)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Ausgerechnet er. Axel Kayombo konnte seit seinem Wechsel im letzten Sommer zu Sturm kaum überzeugen. Doch beim 1:1 in Salzburg war er der große Sturm-Held. Der Stürmer über sein erstes Ligator, seinen Ehrgeiz und harte Monate im Rückspiegel. Aber: Bekommt Kayombo im Angriff jetzt noch überraschend Konkurrenz?

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Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl. Und das machte um Axel Kayombo einen Bogen, seit der Stürmer im letzten Sommer bei Sturm andockte. Nach einer guten Vorbereitung zog sich Kayombo eine Syndesmoseband-Verletzung zu, musste unters Messer und fiel fast drei Monate aus. Der Weg zurück war hart, der kongolesisch-französische Profi kam nicht auf Touren, geschweige denn zu Toren. Ergo stand er seit seinem Wechsel an die Mur erst dreimal in der Liga in der Startelf.

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