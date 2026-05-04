Rekordbesuch im Donautal-Derby mit 900 Fans

Erstens spielte das verfrühte Sommerwetter mit, zweitens hatten die Fans richtig Appetit auf Fußball: „Soviele Zuschauer hatten wir noch nie, die Stimmung war ein Wahnsinn, wir hatten sogar Einlaufkinder. Unsere Kantine war wegen des Ansturms überfordert, aber es gab schöne Einnahmen für den Verein“, jubelte St. Agathas Sportchef nach dem 1:1. In dem Waizenkirchen die erste und St. Agatha die zweite Halbzeit dominierte. „Ein gerechtes Remis, wir haben dann alle gemeinsam auf unserem Platz gefeiert. So soll Fußball sein, es war ein friedliches Fest, das verbindet“, ist Würzl überzeugt, dessen Team noch einige Punkte im Abstiegskampf benötigen kann.

Ein Vorbild für alle