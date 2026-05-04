Hunderttausenden Gas-Kunden droht teurer Winter

Ohne Vertrags- und Preisbindung bei ihrem Gas-Vertrag kann der nächste Winter für viele Haushalte teuer ausfallen, warnt das Vergleichsportal durchblicker.at. Wer einen Tarif hat, der bald abläuft oder keine Garantie hat, sollte daher rechtzeitig zu einem neuen Fixpreis-Angebot wechseln.
Eine Entspannung am Energiemarkt ist aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten aktuell nicht in Sicht. Hinzu kommen niedrige Gasfüllstände, die im Laufe des Sommers gegebenenfalls zu hohen Kosten aufgefüllt werden müssen. Die mögliche Folge: ein weiterer Anstieg der Endkundenpreise.
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