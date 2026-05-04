Israels Ex-Premier: „Kriegserklärung des Iran“

Angriff auf Wohngebäude in Abu Dhabi

Abu Dhabi rief dazu auf, die Angriffe umgehend einzustellen und eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten sicherzustellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate machten den Iran „voll verantwortlich“ für die Angriffe und deren Folgen. Drei indische Mitarbeiter seien verletzt worden, hieß es weiter. Unterdessen meldete auch der Oman einen Angriff auf ein Wohngebäude. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Buch getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormuz.