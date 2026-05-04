Israels Ex-Premier: „Kriegserklärung des Iran“

US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende das Projekt „Freiheit“ gestartet und will nun die iranische Blockade der Straße von Hormuz mit Kriegsschiffen durchbrechen. Das Mullah-Regime will eigenen Angaben zufolge am Montag US-Verbände daran gehindert haben, in die Meerenge einzufahren. Gleichzeitig wurden auch Drohnenangriffe auf US-Verbündete durchgeführt. Israels Ex-Premier Naftali Bennett sieht darin bereits eine „Kriegserklärung“.
„Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region“, schrieb der Oppositionspolitiker in einem Post auf X als Reaktion auf den Drohnenangriff auf ein Industriegebiet in der Hafenstadt Fujairah. „Der Iran versucht weiterhin, die Region einzuschüchtern, und stellt eine Bedrohung für die globale Sicherheit dar“, hielt Bennett fest und betonte, dass sein Land „an der Seite unseres Verbündeten“ stehe.
Ein israelischer Militärvertreter teilte mit, die Armee beobachte die Lage genau und befinde sich weiterhin in hoher Alarmbereitschaft. Die Anweisungen des Zivilschutzes für die Bürger seien aber vorerst unverändert. Seit Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg vor knapp einem Monat seien Israels Luftabwehrsysteme und Angriffsfähigkeit unverändert in hoher Bereitschaft, sagte der Militärvertreter. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Schüsse auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Angriff auf Wohngebäude in Abu Dhabi
Abu Dhabi rief dazu auf, die Angriffe umgehend einzustellen und eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten sicherzustellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate machten den Iran „voll verantwortlich“ für die Angriffe und deren Folgen. Drei indische Mitarbeiter seien verletzt worden, hieß es weiter. Unterdessen meldete auch der Oman einen Angriff auf ein Wohngebäude. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Buch getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormuz.
Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
Hat US-Militär Blockade durchbrochen?
Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit zwei Lenkwaffenzerstörern in den Persischen Golf eingefahren, um die iranische Blockade der Straße von Hormuz zu brechen. Zudem hätten zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Meerenge passiert, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Montag mit. „Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen aktiv die Bemühungen, die Durchfahrt für die Handelsschifffahrt wiederherzustellen“, hieß es in der Mitteilung zum Projekt „Freiheit“.
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