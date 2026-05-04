Russland verkündet Feuerpause in der Ukraine

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der von keinem offiziellen Angebot aus Moskau wissen wollte, Salz in die Wunde gestreut. Russland sei nach mehr als vier Jahren geschwächt, während sein eigenes Land stärker werde, sagte er in Jerewan. „Und sie fürchten, dass Drohnen über den Roten Platz fliegen. Das sagt etwas. Es zeigt, dass sie jetzt nicht stark sind“, erklärte er weiter. Im Sommer werde sich Russlands Präsident Wladimir Putin entscheiden müssen, ob er den Krieg ausweiten wolle oder stattdessen den Weg der Diplomatie wähle.