Trumps Abschied von Europa

Schlag um Schlag bekommt Europa zu spüren, dass es sich schleunigst auf eigene Beine zu stellen hat. Die Weichen sind gestellt, aber der Aufbau eigener Kräfte geht nicht von heute auf morgen. Die nächsten vier bis fünf Jahre werden daher eine Zeit besonderer Schwäche Europas sein. In dieser Zeit gilt es maximal, vor Putin auf der Hut zu sein.