Trumps Abschied von Europa

Es fühlt sich an, als führe Putin die Regie: Erst stoppten die USA die militärische Hilfe an die Ukraine, jetzt ziehen sie Truppen aus Deutschland ab, die den Kremlchef stören.
Dieser Teilrückzug ist Trumps Rache an Merz, lag aber schon in der Luft. Am liebsten würde er aus der NATO austreten, aber das erlaubt der Kongress nicht und dort hat König Charles gute Überzeugungsarbeit geleistet. In Truppenangelegenheiten kann Trump als Oberbefehlshaber hingegen selbst handeln.
Dass Europa in der amerikanischen Militärplanung nicht mehr Priorität hat – das zeichnete sich schon vor Trump ab und wird auch nach Trump so bleiben. In Washington hat sich der Blickwinkel auf die Welt geändert, nämlich nach Asien, und langsam erschöpfen sich auch die Ressourcen der USA für die Aufrechterhaltung maximaler Präsenz an allen militärischen und politischen Fronten.
Schlag um Schlag bekommt Europa zu spüren, dass es sich schleunigst auf eigene Beine zu stellen hat. Die Weichen sind gestellt, aber der Aufbau eigener Kräfte geht nicht von heute auf morgen. Die nächsten vier bis fünf Jahre werden daher eine Zeit besonderer Schwäche Europas sein. In dieser Zeit gilt es maximal, vor Putin auf der Hut zu sein.
Europa ist ein kapriziöser Partner, dem es die USA nie richtig machen können: 1968 und danach schrien sich die heutigen Großväter mit „Ami go home!“ die Seele aus dem Leib. Heute beklagen sie den Abzug.
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