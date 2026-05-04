Der Meistersekt blieb diesmal noch im Kühlschrank

St. Georgen ob Judenburg wollte im „Krone“-Spiel der Runde den Aufstieg in die Unterliga fixieren. Doch Krakaudorf spuckte ihnen in die Suppe, behält nun selbst einen Fuß im Rennen um den Meistertitel.
Das ist kein Spiel wie jedes andere“, meinte St. Georgens sportlicher Leiter Stefan Mitterhuber vor dem „Krone“-Spiel der Runde in der Gebietsliga Mur (Hier geht‘s zur Tabelle >>) bei Krakaudorf. Die Ausgangslage: Mit einem Sieg sind die, in dieser Saison vor dem Spiel noch ungeschlagenen, Gäste vorzeitig Meister und stehen als Aufsteiger fest. Die Krakaudorfer wollten Party-Crasher sein und den frühen Meisterjubel verhindern. Das ist voll aufgegangen!
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