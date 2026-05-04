Der Meistersekt blieb diesmal noch im Kühlschrank

Das ist kein Spiel wie jedes andere“, meinte St. Georgens sportlicher Leiter Stefan Mitterhuber vor dem „Krone“-Spiel der Runde in der Gebietsliga Mur (Hier geht‘s zur Tabelle >>) bei Krakaudorf. Die Ausgangslage: Mit einem Sieg sind die, in dieser Saison vor dem Spiel noch ungeschlagenen, Gäste vorzeitig Meister und stehen als Aufsteiger fest. Die Krakaudorfer wollten Party-Crasher sein und den frühen Meisterjubel verhindern. Das ist voll aufgegangen!