Räumt Schuld ein: Bewährung für Britney Spears

„Komplett unentschuldbar“

Nach dem Vorfall im März hatte eine Sprecherin des Popstars mitgeteilt, dass Spears Verhalten „komplett unentschuldbar“ sei. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten, was dann der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein kann, die in Britneys Leben erfolgen muss.“ Die US-Sängerin hatte sich ihrem Management zufolge wenig später freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben.