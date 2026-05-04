„Werden nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir hätten nicht besser starten können, mit einem super Tor und der verdienten Führung. Dass wir dann zweimal individuell patzen, ist extrem bitter. In der 2. Halbzeit haben wir mit der Chance von Srdjan auf das 2:2 gedrückt. Das 1:3 hat uns gebrochen, weil wir gewusst haben, dass nach dem intensiven Cup-Finale irgendwann die Kräfte schwinden. Wir haben von vier Gegentoren drei aus Standardsituationen bekommen, das darf nicht passieren, das war nicht gut genug. Es war vor der Partie überhaupt kein Thema, es ist erst in der Halbzeit Thema geworden, dass ihm (Anm.: Tormann Stojanovic) unwohl ist. Wir werden aber jetzt nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen. Wir müssen den Schalter schnell umlegen und noch punkten.“