Visegrád-Staaten warten auf „Musketier“ Magyar

„Wir haben über gegenseitige Besuche in Kiew und Bratislava gesprochen und unsere Teams werden die Termine akkordieren“, sagte Selenskyj anschließend. Auch eine gemeinsame Regierungssitzung sei geplant, meldete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Laut Selenskyj unterstützt die Slowakei auch den EU-Beitritt der Ukraine. „Dafür bin ich dankbar“, sagte er. Der designierte ungarische Ministerpräsident blockiert zwar die Finanzhilfen an die Ukraine nicht, hat aber ähnliche rote Linien wie Orbán, was die Entsendung von Soldaten oder Waffen betrifft. In der Beitrittsfrage zeigt er sich kooperativ, vertritt aber ebenfalls eine eher skeptische Position.