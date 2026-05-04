Mann will Familie mit Pfeil und Bogen „ausrotten“

In Panik versetzt hat ein Mann im Burgenland ein ganzes Wohnviertel. Er werde seine Familie umbringen – mit Pfeil und Bogen, drohte David M. einem Freund an. Geschockt schlug der Bekannte Alarm.
David M., geboren 1983, ist bereits amtsbekannt. Aus dem Westen Österreichs ist er nach St. Martin in der Wart im Bezirk Oberwart gezogen. Immer wieder hat er Streit vor allem mit den Nachbarinnen, wie in der Wohnsiedlung erzählt wird. „Er stand immer wieder am Fenster und brüllte“, schildern die Anrainer.
„Werde Familie ausrotten“
Montag gegen 16 Uhr brachte sich ein Großaufgebot der Polizei vor dem Haus, in dem David M. in Untermiete lebt, in Stellung. „Ich werde meine Familie mit Pfeil und Bogen ausrotten“, soll der Mann in Rage einem Freund angekündigt haben. Verzweifelt hatte der Bekannte über die Landesleitzentrale die Polizei verständigt.
Ältere Dame in Sicherheit gebracht
Unterstützt wurde die Aktion von der Cobra. Mit einem Panzerwagen fuhr die Sondereinheit vor dem Tatort auf. David M., der schon öfter durch ungezügeltes Verhalten aufgefallen war, verschanzte sich in den eigenen vier Wänden. Eine ältere Dame in unmittelbarer Nachbarschaft wurde von den Beamten in Sicherheit gebracht.
„Scheibe wurde eingeschlagen“
Vor dem Haus des mutmaßlichen Täters herrschte angespannte Stimmung vor. Immer mehr Anrainer versammelten sich auf der Straße. Erst gegen 19 Uhr schritt die Polizei ein. Mit einem Dienstwagen fuhren Beamte in den Hof des Anwesens. Kurz darauf erfolgte der Zugriff. „Die Beamten schlugen die Scheibe ein und sind über das Fenster ins Haus eingestiegen“, berichten Augenzeugen.
Gegen 19.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. David M. wurde abgeführt und auf die Polizeidienststelle gebracht. Jetzt erfolgen die Einvernahme und die weiteren Ermittlungen.
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