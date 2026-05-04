Mann will Familie mit Pfeil und Bogen „ausrotten“

„Scheibe wurde eingeschlagen“

Vor dem Haus des mutmaßlichen Täters herrschte angespannte Stimmung vor. Immer mehr Anrainer versammelten sich auf der Straße. Erst gegen 19 Uhr schritt die Polizei ein. Mit einem Dienstwagen fuhren Beamte in den Hof des Anwesens. Kurz darauf erfolgte der Zugriff. „Die Beamten schlugen die Scheibe ein und sind über das Fenster ins Haus eingestiegen“, berichten Augenzeugen.