Wo Hochschüler jetzt einsparen können

Der Semesterbeginn ist da – und mit ihm die alte Frage, die Studierende jedes Jahr aufs Neue beschäftigt: Wie kommt man mit wenig Geld über die Runden? Während die Miete pünktlich fällig wird, die Lernmaterialien sich stapeln und das Leben in der Uni-Stadt seine eigenen Kosten mit sich bringt, wird der schmale Geldbeutel vieler Studierender schnell zur Belastungsprobe. Doch cleveres Sparen ist keine Zauberei – man muss nur wissen, wo die versteckten Potenziale liegen.