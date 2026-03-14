Wo Hochschüler jetzt einsparen können

Der Semesterbeginn ist da – und mit ihm die alte Frage, die Studierende jedes Jahr aufs Neue beschäftigt: Wie kommt man mit wenig Geld über die Runden? Während die Miete pünktlich fällig wird, die Lernmaterialien sich stapeln und das Leben in der Uni-Stadt seine eigenen Kosten mit sich bringt, wird der schmale Geldbeutel vieler Studierender schnell zur Belastungsprobe. Doch cleveres Sparen ist keine Zauberei – man muss nur wissen, wo die versteckten Potenziale liegen.
Die gute Nachricht: Gerade auf junge Menschen in Ausbildung warten zahlreiche Angebote, die den Alltag nicht nur günstiger, sondern oft auch hochwertiger machen. Von vergünstigten Tarifen für den täglichen Bedarf bis hin zu exklusiven Vergünstigungen in Freizeit und Technik – wer seinen Studentenstatus geschickt nutzt, kann Hunderte Euro im Jahr sparen. Krone+ hat sich auf die Suche gemacht und die lohnendsten Spartipps für Studenten zusammengestellt.
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