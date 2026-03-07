Unterschrift von „Mr. Ferrari“ perfekt gefälscht

Einsatzkräfte gingen bei Großübung an ihr Limit
Tirol und Salzburg
Heribert Kasper steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht, ist Ehrenbürger von Velden, organisiert jährlich das Sportwagentreffen in der Wörthersee-Gemeinde. Einen solchen Betrug hat der 71-Jährige aber noch nie erlebt – gefährlich gut.
Ob sich die Betrügerin dachte, bei den sündteuren Sportwägen muss viel Geld im Spiel sein? „Ein Flitzer kostet 200.000 Euro aufwärts, 400 bis 500 Nobelkarossen kommen jedes Jahr“, sagt Kasper, der gern auch „Mr. Ferrari“ genannt wird. Der Gesamtwert der Boliden, die um den Wörthersee fahren, liege bei zumindest 100 Millionen Euro.
