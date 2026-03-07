Unterschrift von „Mr. Ferrari“ perfekt gefälscht

Ob sich die Betrügerin dachte, bei den sündteuren Sportwägen muss viel Geld im Spiel sein? „Ein Flitzer kostet 200.000 Euro aufwärts, 400 bis 500 Nobelkarossen kommen jedes Jahr“, sagt Kasper, der gern auch „Mr. Ferrari“ genannt wird. Der Gesamtwert der Boliden, die um den Wörthersee fahren, liege bei zumindest 100 Millionen Euro.