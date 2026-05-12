Warum Francine Jordi nicht mit dem ESC hadert

Aus jeder Krise wächst eine Chance

„Jeder Mensch hat seine Ängste, seine Zweifel, seine dunklen Nächte und mit diesem Lied will ich beweisen, dass man auch aus Schicksalsschlägen etwas lernen kann“, so die 48-Jährige, die 2017 die Diagnose Brustkrebs erhielt – den sie besiegen konnte. Den „Mutmach“-Song, so wie ein ESC-Hitmedley und ihren Titel aus Talinn „Dans le jardin de mon âme“, wird sie heute bei einer Song-Contest-Party im Portofino in Wien zum besten geben.