ÖLV-Duo erhielt Startplätze für die Diamond League

Saisonauftakt für Diessl

Hat Lukas Weißhaidinger bereits Aufbau-Meetings bestritten, so gibt Enzo Diessl sogar in China sein Saison-Debüt. „Ich wurde in der Vorwoche kontaktiert, ob ich noch einen Startplatz haben wollte. Natürlich habe ich gleich zugestimmt“, freut sich der Steirer, der im Vorjahr U23-Europameister geworden war. Enzo Diessl konnte sich zumindest ein wenig auf den Flug ins „Reich der Mitte“ vorbereiten, er fliegt bereits am Mittwoch von Wien nach Shanghai. Aber welch toller Auftakt für Österreich in der Diamond League gleich mit einem Duo!