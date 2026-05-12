ÖLV-Duo erhielt Startplätze für die Diamond League

Der hervorragende Saisonstart von Lukas Weißhaidinger hat sich bezahlt gemacht! Nach seinen Heimsiegen in Schwechat mit großartigen 67,00 m und 65,64 m erhielt der Vize-Europameister kurzfristig einen Startplatz für die Diamond League in Keqiao/Shanghai in China.Und noch dazu: Auch Hürdensprinter Enzo Diessl startet bei diesem Meeting, das den Auftakt zur Königsklasse in der Welt-Leichtathletik bedeutet!
„Mit mir sind‘s jetzt elf Starter – von den Top-Leuten fehlt verletzungsbedingt eigentlich nur Weltrekordhalter Mykolas Alekna. Paris-Olympiasieger Stona, Weltmeister Stahl und Ex-Weltmeister Ceh sind allesamt mit von der Partie. Ich freue mich auf die Herausforderung, auch wenn die Einladung sehr kurzfristig kommt“, betont der ÖLV-Rekordhalter im Diskuswurf.
Nur 30 Stunden in China
Donnerstagfrüh steht in der Südstadt noch eine kurze Trainingseinheit auf dem Programm, dann muss Weißhaidinger daheim in Taufkirchen noch seinen Reisepass abholen, um 22:30 geht‘s dann mit der Abendmaschine von München in die 15-Millionen-Metropole. Coach Gregor Högler: „Lukas wird gerade mal 30 Stunden in China sein. Aber ich gehe davon aus, dass er trotz der kurzfristigen Einladung und Anreise konkurrenzfähig ist.“
2017, bei seinem bislang einzigen Diamond-League-Start in Shanghai, schrammte der 1,97-m-Hüne als Vierter denkbar knapp am Podium vorbei. „Mit einem vierten Rang – wäre ich angesichts der Umstände – diesmal mehr als zufrieden.“
Saisonauftakt für Diessl
Hat Lukas Weißhaidinger bereits Aufbau-Meetings bestritten, so gibt Enzo Diessl sogar in China sein Saison-Debüt. „Ich wurde in der Vorwoche kontaktiert, ob ich noch einen Startplatz haben wollte. Natürlich habe ich gleich zugestimmt“, freut sich der Steirer, der im Vorjahr U23-Europameister geworden war. Enzo Diessl konnte sich zumindest ein wenig auf den Flug ins „Reich der Mitte“ vorbereiten, er fliegt bereits am Mittwoch von Wien nach Shanghai. Aber welch toller Auftakt für Österreich in der Diamond League gleich mit einem Duo!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.