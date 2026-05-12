Digitaler Marktplatz bauernladen.at ist pleite

Iran-Krieg als wesentlicher Faktor

Laut AKV Europa – Alpenländischer Kreditorenverband haben die aktuellen globalen Krisen zu einem großen Teil zur Insolvenz geführt. „Aufgrund der neuerlichen Verschärfung der zurückhaltenden Stimmung in der Wirtschaft durch den Iran-Krieg und den ausgelösten Inflationsschub durch gestiegene Energiepreise ist eine große Zurückhaltung der möglichen Kunden spürbar geworden“, heißt es in einer Mitteilung