Digitaler Marktplatz bauernladen.at ist pleite

Herber Rückschlag für den Vertrieb regionaler Produkte aus Österreich! Der digitale Marktplatz bauernladen.at ist pleite. Am Dienstag ist ein Konkursverfahren am Handelsgericht in Wien eröffnet worden.
Das Hauptgeschäft von bauernladen.at B2B GmbH mit Sitz in Wien-Simmering besteht in der Vermittlung zwischen landwirtschaftlichen Direktvermarktern bzw. kleinen Produzenten (Bauern) und Endkunden bzw. Unternehmen. Kunden können auf der Plattform Lebensmittel, Spezialitäten, Naturkosmetik, handwerkliche Produkte und Geschenkboxen entdecken und bestellen.
Iran-Krieg als wesentlicher Faktor
Laut AKV Europa – Alpenländischer Kreditorenverband haben die aktuellen globalen Krisen zu einem großen Teil zur Insolvenz geführt. „Aufgrund der neuerlichen Verschärfung der zurückhaltenden Stimmung in der Wirtschaft durch den Iran-Krieg und den ausgelösten Inflationsschub durch gestiegene Energiepreise ist eine große Zurückhaltung der möglichen Kunden spürbar geworden“, heißt es in einer Mitteilung
Rund 1,7 Mio. Euro Schulden
Die Höhe der Verbindlichkeiten waren letztlich nicht mehr tragbar. 283 Gläubiger und vier Arbeitsplätze bei bauernladen.at sind betroffen. Die Aktiva betragen 32.676,42 Euro, die Passiva hingegen 1,691 Millionen Euro, was die enorme Schieflage eindeutig aufzeigt.
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