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Nach Spieler-Revolte: Trainer-Legende wieder da!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.05.2026 19:31
Dick Advocaat
Dick Advocaat(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Rücktritt von Fred Rutten, dem eine Spieler-Revolte zum Verhängnis geworden war, ist die Rückkehr der Trainer-Legende perfekt: Dick Advocaat wird erneut Teamchef von Curacao!

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Der 78-jährige Advocaat führte die Karibikinsel im vergangenen November zur historischen WM-Qualifikation, trat aber im Februar zurück, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern.

Dick Advocaat
Dick Advocaat(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Rutten wurde daraufhin zu seinem Nachfolger ernannt, warf jedoch am Montag das Handtuch. „Ein Klima, das gesunde professionelle Beziehungen zwischen Spielern und Mitarbeitern schädigt, darf nicht entstehen“, wurde Rutten in einer Mitteilung des Verbandes in den sozialen Netzwerken zitiert. „Es ist vernünftig, zurückzutreten. Die Zeit drängt, und Curacao muss vorankommen.“

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Teile der Mannschaft von der Karibikinsel hatten in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, Advocaat zurückzuholen. Auch wichtige Sponsoren sollen sich für Advocaat ausgesprochen haben, der Curacao als bisher kleinstes Land überhaupt zu einer WM geführt hat. Unter Rutten hatte Curacao zwei Freundschaftsspiele verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März ein 0:2 gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 in Australien.

Laut Verbandspräsident Gilbert Martina habe man Sorge gehabt, auch das Testspiel in Schottland Ende Mai zu verlieren und dann kurz vor der WM mit einer Trainerdiskussion konfrontiert zu sein. 

Zum Auftakt gegen DFB-Team
Nach der Besserung des Gesundheitszustands seiner Tochter kehrt Advocaat nun zurück. Für ihn wird es die dritte WM-Teilnahme als Nationaltrainer. 1994 war er mit den Niederlanden in den USA dabei, 2006 in Deutschland trainierte er Südkorea. Die erste WM-Partie bestreitet Curacao am 14. Juni gegen Deutschland. Weitere Gegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

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