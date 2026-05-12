Nach Spieler-Revolte: Trainer-Legende wieder da!

Teile der Mannschaft von der Karibikinsel hatten in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, Advocaat zurückzuholen. Auch wichtige Sponsoren sollen sich für Advocaat ausgesprochen haben, der Curacao als bisher kleinstes Land überhaupt zu einer WM geführt hat. Unter Rutten hatte Curacao zwei Freundschaftsspiele verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März ein 0:2 gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 in Australien.