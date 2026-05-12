Die schönsten Bilder der Cannes-Eröffnung 2026!

Wenn in Cannes die Kameras klicken, weiß Heidi Klum genau, wie man den roten Teppich zum eigenen Laufsteg macht. Auch 2026 war sie der unangefochtene Blickfang des Eröffnungsabends der Filmfestspiele von Cannes: In einer schimmernden Elie‑Saab‑Traumrobe, die zwischen Gold und Gelb leuchtete, schritt sie über den Teppich wie eine Königin des Glamours.