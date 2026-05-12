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Heidi in voller Blüte

Die schönsten Bilder der Cannes-Eröffnung 2026!

Society International
12.05.2026 19:14
Wenn in Cannes die Kameras klicken, weiß Heidi Klum genau, wie man den roten Teppich zum eigenen ...
Wenn in Cannes die Kameras klicken, weiß Heidi Klum genau, wie man den roten Teppich zum eigenen Laufsteg macht.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Heidi Klum war wieder einmal der Star der Cannes-Eröffnung: Mit einer pastellfarbenen Blüte am Dekolleté wurde sie zum unübersehbaren Hingucker des Abends. Doch auch die Hollywood‑Ikonen glänzten: Jane Fonda funkelte in Pailletten, Joan Collins strahlte mit opulentem Schmuck um die Wette und Demi Moore beeindruckte in einer edlen Silberrobe.

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Wenn in Cannes die Kameras klicken, weiß Heidi Klum genau, wie man den roten Teppich zum eigenen Laufsteg macht. Auch 2026 war sie der unangefochtene Blickfang des Eröffnungsabends der Filmfestspiele von Cannes: In einer schimmernden Elie‑Saab‑Traumrobe, die zwischen Gold und Gelb leuchtete, schritt sie über den Teppich wie eine Königin des Glamours.

Das schulterfreie Kleid, am Dekolleté mit einer rosafarbenen Blüte verziert, wirkte wie für sie geschaffen - elegant, modern, absolut „Heidi“.

Heidi Klum verzauberte in einer Robe von Elie Saab.
Heidi Klum verzauberte in einer Robe von Elie Saab.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Neben der eleganten Wickel-Optik und der Schleppe ...
Neben der eleganten Wickel-Optik und der Schleppe ...(Bild: AP/Scott A Garfitt)
... verführte das Kleid mit einer pastellfarbenen Blüte am Dekolleté.
... verführte das Kleid mit einer pastellfarbenen Blüte am Dekolleté.(Bild: AP/John Locher)

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi Klum noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus. Doch das hat sie längst weggesteckt. „Ich passe auf und laufe vorsichtig. Meine gute Cannes-Laune lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ja nur ein Muskelfaserriss“, sagte Klum der „Bild“.

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11.05.2026

Fonda und Collins sorgten für Hollywood-Glamour
Während Influencerinnen trotz Nacktverbot mit knappen Outfits versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen, setzten die großen Stars auf Klasse.

Jane Fonda funkelte in einem langen Paillettenkleid, Joan Collins zeigte mit opulentem Schmuck, dass echter Hollywood‑Glamour nie aus der Mode kommt.

Jane Fonda
Jane Fonda(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Joan Collins
Joan Collins(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Doch die stärkste Konkurrenz für Heidi kam ausgerechnet von einer Frau, die seit Jahrzehnten für zeitlose Eleganz steht: Demi Moore. In einer weiß‑silbernen Paillettenrobe mit zartem Schößchen wirkte sie wie eine moderne Filmdiva - edel, souverän, makellos.

Demi Moore funkelte wie keine andere am roten Teppich.
Demi Moore funkelte wie keine andere am roten Teppich.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Demi Moore
Demi Moore(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Cannes liebt große Auftritte. Und 2026 zeigte sich einmal mehr: Wenn Heidi Klum den Teppich betritt, gehört die Bühne ihr.

Noch mehr Bilder vom Red Carpet:

Elijah Wood und Mette-Marie Kongsved
Elijah Wood und Mette-Marie Kongsved(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Maura Higgins
Maura Higgins(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Jella Haase
Jella Haase(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Elijah Wood und Peter Jackson
Elijah Wood und Peter Jackson(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Model Poppy Delevingne
Model Poppy Delevingne(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Model Maya Aboul Hosn
Model Maya Aboul Hosn(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Skye Hankey
Skye Hankey(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Sängerin Ginta Biku
Sängerin Ginta Biku(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Model Mirka Howard
Model Mirka Howard(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)
Mirka Howard zeigt Haut
Mirka Howard zeigt Haut(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Model Mirka Howard
Model Mirka Howard(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Dubai-Influencer Farhana Bodi
Dubai-Influencer Farhana Bodi(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Die französische Schauspielerin French Geraldine Pailha
Die französische Schauspielerin French Geraldine Pailha(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Die ukrainische Influencerin Jenny Gordienko
Die ukrainische Influencerin Jenny Gordienko(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
„Emily in Paris“-Star William Abadie
„Emily in Paris“-Star William Abadie(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Influencerin Caro Daur
Influencerin Caro Daur(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Schauspieler Jimmy Jean-Louis
Schauspieler Jimmy Jean-Louis(Bild: AP/Scott A Garfitt)
US-Musikerin Miri Ben-Ari
US-Musikerin Miri Ben-Ari(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Kleiderordnung? Memo nicht bekommen!
Die Filmfestspiele von Cannes haben im Vorjahr übrigens ihre Kleiderregeln auf dem roten Teppich verschärft.

Unternehmerin Jenny Gordienko
Unternehmerin Jenny Gordienko(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Seither gilt: Zu freizügige Looks und überdimensionierte Roben sind in Cannes ausdrücklich unerwünscht. Nacktheit auf dem Red Carpet sowie in allen anderen Bereichen des Festivals wurde „aus Gründen der Anständigkeit“ verboten.

Offenbar hatten die französische Schauspielerin Frédérique Bel und die ukrainische Influencerin Jenny Gordienko dieses Memo nicht erhalten.

Frederique Bel
Frederique Bel(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Bel erschien mit einem ausladenden UFO-Hut und einem Kleid, das man ohne Übertreibung als sehr bauchfrei bezeichnen konnte. Gordienko wiederum winkte in einer transparenten Glitzerrobe über den roten Teppich – verziert mit funkelnden Steinen und markanten Cut-outs.

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