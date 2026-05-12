Die schönsten Bilder der Cannes-Eröffnung 2026!

Heidi Klum war wieder einmal der Star der Cannes-Eröffnung: Mit einer pastellfarbenen Blüte am Dekolleté wurde sie zum unübersehbaren Hingucker des Abends. Doch auch die Hollywood‑Ikonen glänzten: Jane Fonda funkelte in Pailletten, Joan Collins strahlte mit opulentem Schmuck um die Wette und Demi Moore beeindruckte in einer edlen Silberrobe.
Wenn in Cannes die Kameras klicken, weiß Heidi Klum genau, wie man den roten Teppich zum eigenen Laufsteg macht. Auch 2026 war sie der unangefochtene Blickfang des Eröffnungsabends der Filmfestspiele von Cannes: In einer schimmernden Elie‑Saab‑Traumrobe, die zwischen Gold und Gelb leuchtete, schritt sie über den Teppich wie eine Königin des Glamours.
Das schulterfreie Kleid, am Dekolleté mit einer rosafarbenen Blüte verziert, wirkte wie für sie geschaffen - elegant, modern, absolut „Heidi“.
Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi Klum noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus. Doch das hat sie längst weggesteckt. „Ich passe auf und laufe vorsichtig. Meine gute Cannes-Laune lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ja nur ein Muskelfaserriss“, sagte Klum der „Bild“.
Fonda und Collins sorgten für Hollywood-Glamour
Während Influencerinnen trotz Nacktverbot mit knappen Outfits versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen, setzten die großen Stars auf Klasse.
Jane Fonda funkelte in einem langen Paillettenkleid, Joan Collins zeigte mit opulentem Schmuck, dass echter Hollywood‑Glamour nie aus der Mode kommt.
Doch die stärkste Konkurrenz für Heidi kam ausgerechnet von einer Frau, die seit Jahrzehnten für zeitlose Eleganz steht: Demi Moore. In einer weiß‑silbernen Paillettenrobe mit zartem Schößchen wirkte sie wie eine moderne Filmdiva - edel, souverän, makellos.
Cannes liebt große Auftritte. Und 2026 zeigte sich einmal mehr: Wenn Heidi Klum den Teppich betritt, gehört die Bühne ihr.
Noch mehr Bilder vom Red Carpet:
Kleiderordnung? Memo nicht bekommen!
Die Filmfestspiele von Cannes haben im Vorjahr übrigens ihre Kleiderregeln auf dem roten Teppich verschärft.
Seither gilt: Zu freizügige Looks und überdimensionierte Roben sind in Cannes ausdrücklich unerwünscht. Nacktheit auf dem Red Carpet sowie in allen anderen Bereichen des Festivals wurde „aus Gründen der Anständigkeit“ verboten.
Offenbar hatten die französische Schauspielerin Frédérique Bel und die ukrainische Influencerin Jenny Gordienko dieses Memo nicht erhalten.
Bel erschien mit einem ausladenden UFO-Hut und einem Kleid, das man ohne Übertreibung als sehr bauchfrei bezeichnen konnte. Gordienko wiederum winkte in einer transparenten Glitzerrobe über den roten Teppich – verziert mit funkelnden Steinen und markanten Cut-outs.
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