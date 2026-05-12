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Herzliches Verhältnis

Camilla begrüßt Kates Bruder James mit Wangenkuss

Royals
12.05.2026 19:43
James Middleton wurde von Königin Camilla mit einem Wangenkuss begrüßt.
James Middleton wurde von Königin Camilla mit einem Wangenkuss begrüßt.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Wie herzlich das Verhältnis des britischen Königspaares zur Familie ihrer Schwiegertochter Prinzessin Kate wirklich ist, zeigte sich nun erstmals öffentlich. Beim Empfang im Londoner Clarence House kam es zu einer überraschend innigen Szene: Queen Camilla begrüßte James Middleton, den Bruder von Catherine, Princess of Wales, mit einem vertrauten Wangenkuss.

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Der Anlass: ein Empfang für die Organisation Medical Detection Dogs, deren Schirmherrin Hundeliebhaberin Camilla ist. Das Besondere: Die Hunde der Charity können Krankheiten wie Krebs, Parkinson oder Malaria erschnüffeln – und stehen damit auch König Charles III. und Prinzessin Kate besonders nahe. Beide mussten sich zuletzt Krebsbehandlungen unterziehen.

Vor laufenden Kameras tauschten Camilla und James Middleton erst einen herzlichen Wangenkuss aus und plauderten anschließend ganz entspannt miteinander. Gemeinsam verfolgten sie zudem die Vorführung von Labrador-Hündin „Jodie“ – und schenkten der Öffentlichkeit dabei seltene royale Familienmomente, die man in dieser Offenheit kaum zu sehen bekommt.

Was James und Camilla von den Hundehaltern erfuhren: Die Supernasen der Hunde sollen künftig sogar von KI kopiert werden! Forscher arbeiten bereits an einer elektronischen Spürnase, die Krankheiten ähnlich präzise erkennen soll wie die speziell trainierten Tiere.

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Von Hunden aus Depression gerettet
James Middleton engagiert sich seit Jahren leidenschaftlich für Hunde. Der 39-jährige Familienvater spricht immer sehr offen darüber, wie sehr ihm seine Tiere während seiner Depression geholfen haben. „Ich konnte damals kaum mit Menschen sprechen – aber mit Hunden schon“, erzählte er erst kürzlich im britischen Fernsehen.

James Middleton und Königin Camilla im Gespräch
James Middleton und Königin Camilla im Gespräch(Bild: AP/Aaron Chown)

Jetzt zeigt sich: Nicht nur die Hunde sorgen für emotionale Momente – sondern auch die Royals selbst.

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