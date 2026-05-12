Camilla begrüßt Kates Bruder James mit Wangenkuss

Von Hunden aus Depression gerettet

James Middleton engagiert sich seit Jahren leidenschaftlich für Hunde. Der 39-jährige Familienvater spricht immer sehr offen darüber, wie sehr ihm seine Tiere während seiner Depression geholfen haben. „Ich konnte damals kaum mit Menschen sprechen – aber mit Hunden schon“, erzählte er erst kürzlich im britischen Fernsehen.