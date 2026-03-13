Trotz Krisen: Frankreich steht zur Ukraine

Nach Angaben des Elysee-Palasts solle es dabei vor allem um die Freigabe eines EU-Darlehens von 90 Milliarden Euro sowie um Energiehilfe für die Ukraine gehen. Zudem solle die Verteidigungszusammenarbeit zwischen Frankreich und der Ukraine, insbesondere im Drohnenbereich, besprochen werden. Außerdem wollen die Präsidenten über das 20. Sanktionspaket gegen Russland und Maßnahmen gegen die russische Schattenflotte beraten. Auch Initiativen der Koalition der Willigen für einen gerechten Frieden mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine sollen zur Sprache kommen.