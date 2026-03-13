Emma Felbermayr beginnt in Shanghai ihre Titeljagd

Im Vorjahr belegte die Welser Rennfahrerin Emma Felbermayr in der Gesamtwertung der Formula-1-Academy Platz zehn – 2026 rechnet sie sich vor dem Start in Shanghai Chancen auf den Titel aus. Durch die Übernehme von Sauber durch den Audi-Konzern startet Emma mit vier Ringen in die Saison.
Die letzte Saison beendete die Welser Rennfahrerin Emma Felbermayr als Neueinsteigerin auf dem beachtlichen 10. Platz in der Frauen-Serie Formula 1 Academy, die im Rahmen der F1-Rennen abgewickelt wird. Damals raste die 19-jährige Maturantin und Tochter aus der Rennfahrer-Dynastie Felbermayr noch für Sauber über die Pisten, ehe Audi den Rennstall im Zuge seines neuen Formel-1-Engagements übernahm. Parallel zur Academy wird Emma auch am Audi-Entwicklungsprogramm für Jungpiloten teilnehmen, um ihre Skills zu perfektionieren.
