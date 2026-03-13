Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Start F1-Academy

Emma Felbermayr beginnt in Shanghai ihre Titeljagd

Oberösterreich
13.03.2026 12:30
Emma Felbermayr startet in die Saison 2026.
Emma Felbermayr startet in die Saison 2026.(Bild: UAE4)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Im Vorjahr belegte die Welser Rennfahrerin Emma Felbermayr in der Gesamtwertung der Formula-1-Academy Platz zehn – 2026 rechnet sie sich vor dem Start in Shanghai Chancen auf den Titel aus. Durch die Übernehme von Sauber durch den Audi-Konzern startet Emma mit vier Ringen in die Saison.

0 Kommentare

Die letzte Saison beendete die Welser Rennfahrerin Emma Felbermayr als Neueinsteigerin auf dem beachtlichen 10. Platz in der Frauen-Serie Formula 1 Academy, die im Rahmen der F1-Rennen abgewickelt wird. Damals raste die 19-jährige Maturantin und Tochter aus der Rennfahrer-Dynastie Felbermayr noch für Sauber über die Pisten, ehe Audi den Rennstall im Zuge seines neuen Formel-1-Engagements übernahm. Parallel zur Academy wird Emma auch am Audi-Entwicklungsprogramm für Jungpiloten teilnehmen, um ihre Skills zu perfektionieren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.03.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.475 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.121 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
148.111 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
Tote bei US-Flugzeugabsturz ++ Explosion bei Demo
1071 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Oberösterreich
Fluss wird umgelegt
Nach 40 Jahren wird Kraftwerk nun doch noch gebaut
Krone Plus Logo
Start F1-Academy
Emma Felbermayr beginnt in Shanghai ihre Titeljagd
Hohe Spritpreise
Stelzer zum Bund: „Heiße Luft füllt keine Tanks“
Von Auto erfasst
Bursch lief zum Bus: Nach Unfall in Lebensgefahr
Krone Plus Logo
Planung läuft, doch:
Immer weniger Kinder feiern die Erstkommunion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf