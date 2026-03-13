iPad-Herausforderer: Honor MagicPad 4 am Prüfstand

Überaus dünn und leicht, dennoch leistungsstark und dabei noch dazu überraschend günstig: Honors MagicPad4 ist eine Kampfansage an den etablierten Mitbewerb. Was das Tablet zu bieten hat und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, erfahren Sie in unserem Testbericht.
50,98 Prozent für Apple, 26,41 Prozent für Samsung, dann lange Zeit nichts – auf dem weltweiten Tablet-Markt herrschen eindeutige Verhältnisse. Der chinesische Hersteller Honor, einst eine Tochter von Huawei, hält laut Zahlen von Statcounter gerade einmal einen Marktanteil von 0,56 Prozent und fällt damit in die Kategorie „unter ferner liefen“. Doch der Außenseiter hat Großes vor und macht auch keinen Hehl daraus, auf wen bzw. was er es mit seinem neuen MagicPad 4 abgesehen hat: Apples iPad. Die Chancen, dem Platzhirsch zumindest ein paar Marktanteile abzujagen, stehen dabei gar nicht mal so schlecht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.