iPad-Herausforderer: Honor MagicPad 4 am Prüfstand

50,98 Prozent für Apple, 26,41 Prozent für Samsung, dann lange Zeit nichts – auf dem weltweiten Tablet-Markt herrschen eindeutige Verhältnisse. Der chinesische Hersteller Honor, einst eine Tochter von Huawei, hält laut Zahlen von Statcounter gerade einmal einen Marktanteil von 0,56 Prozent und fällt damit in die Kategorie „unter ferner liefen“. Doch der Außenseiter hat Großes vor und macht auch keinen Hehl daraus, auf wen bzw. was er es mit seinem neuen MagicPad 4 abgesehen hat: Apples iPad. Die Chancen, dem Platzhirsch zumindest ein paar Marktanteile abzujagen, stehen dabei gar nicht mal so schlecht.