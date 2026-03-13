Verunreinigte Babynahrung: 14 Krankheitsfälle

Die bisher letzte Erkrankung begann am 10. Februar. Die gemeldeten Fälle stammen aus allen Bundesländern außer Vorarlberg. Drei Fälle sind bereits bestätigt, elf gelten als wahrscheinlich. Inzwischen sind laut der AGES wieder alle betroffenen Kinder gesund. Bisher seien hierzulande 162 Proben Säuglingsnahrung von 15 verschiedenen Herstellern auf Cereulid untersucht worden, hieß es. In 28 wurde der Stoff nachgewiesen. Die meisten Werte liegen aber deutlich unter dem Grenzwert, den die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ermittelt hat.