Verunreinigte Babynahrung: 14 Krankheitsfälle

Im Skandal um verunreinigte Babynahrung sind in Österreich bisher 14 Krankheitsfälle durch das Toxin Cereulid gemeldet worden. Die betroffenen Kinder seien zwischen zwei Wochen und drei Jahre alt, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit. Drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.
Die bisher letzte Erkrankung begann am 10. Februar. Die gemeldeten Fälle stammen aus allen Bundesländern außer Vorarlberg. Drei Fälle sind bereits bestätigt, elf gelten als wahrscheinlich. Inzwischen sind laut der AGES wieder alle betroffenen Kinder gesund. Bisher seien hierzulande 162 Proben Säuglingsnahrung von 15 verschiedenen Herstellern auf Cereulid untersucht worden, hieß es. In 28 wurde der Stoff nachgewiesen. Die meisten Werte liegen aber deutlich unter dem Grenzwert, den die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ermittelt hat.
Zudem handelt es sich um Produkte von Herstellern, die bereits Rückrufe veranlasst haben. 130 Proben enthielten keine bestimmten Mengen an Cereulid, bei vier steht das Ergebnis noch aus. Weitere Proben werden laut AGES untersucht.
Diese Produkte wurden in Österreich zurückgerufen:
Krankenhausaufenthalte aufgrund von Dehydrierung
Mehrere Hersteller, darunter europäische Großkonzerne wie Nestlé, Danone und Lactalis, haben seit Dezember in mehr als 60 Ländern weltweit Säuglingsnahrung zurückgerufen. Grund war die mögliche Verunreinigung der Produkte mit dem Giftstoff Cereulid, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann. In den Milchpulvern war ein verschmutztes Öl eines Zulieferers aus China verwendet worden. Symptome treten üblicherweise sechs Stunden nach dem Konsum auf.
Neben Österreich haben auch Behörden in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien und dem Vereinigte Königreich Fälle gemeldet. Die meisten Babys und Kleinkinder zeigten leichte Beschwerden im Magen-Darm-Trakt. Darüber hinaus wurden Krankenhausaufenthalte aufgrund von Dehydrierung gemeldet. Bereits Mitte Februar sahen die EU-Behörden die Vergiftunsgefahr insgesamt als größtenteils gebannt.
