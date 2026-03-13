Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
13.03.2026 15:00
Ob Katze, Kaninchen oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Katze, Kaninchen oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Sheila – die Unkomplizierte
(Bild: Tierheim Linz)

Sheila genießt kleinere Spaziergänge, macht aber auch gerne Nickerchen auf der Couch. Die unkomplizierte Hündin (12 Jahre) sucht einen ruhigen Lebensplatz. Mit Artgenossen kommt Sheila aus, solange diese nicht aufdringlich sind. Tel.: 0732/247887.

Nabla – der Freigänger
(Bild: Tierheim Linz)

Nabla wünscht sich einen Freigang-Platz. Der sensible Kater (3 Jahre) reagiert auf Stresssituationen mit Unsauberkeit. Er liebt Streicheleinheiten und genießt es, in der Nähe seiner Familie zu sein. Besitzer mit Geduld und Verständnis wären wünschenswert. Tel.: 0732/247887.

Ramiro – der Temperamentvolle
(Bild: Tierheim Linz)

Ramiro (4 Jahre, kastriert) muss an seiner Leinenführigkeit und am Grundgehorsam noch arbeiten, doch mit klarer Führung zeigt sich der Boxer lernbereit. Tel.: 0732/247887.

Bubu & Zwergerl – für Nagerfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Bubu & Zwergerl sind ein unzertrennliches Kaninchenpaar, das bereits seit fast drei Jahren im Tierheim auf sein Glück wartet. Beide leiden an chronischem Schnupfen, sind aber lebensfroh und aktiv, Menschen gegenüber eher schüchtern. Tel.: 0732/247887.

Mäx – der Freundliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Mäx zeigt sich als aufgeschlossener Wegbegleiter. Da es sich bei dem siebenjährigen Spitz um einen Ausbruchskünstler handelt, sollte der Garten gut gesichert sein. Auf ausgiebige Erkundungstouren mit seiner neuen Familie freut sich der Rüde bereits. Tel.: 0664/8485571.

Trixie – die Verschmuste
(Bild: Tierheim Linz)

Trixie kam mit zwei Frakturen in den Hinterbeinen ins Linzer Tierheim. Mittlerweile genesen, ist die elfjährige Katze bereit für ein neues Leben. Sie hat gutartige Veränderungen in den Ohren, die regelmäßig kontrolliert werden müssen, das bereitet ihr aber keine Probleme. Am liebsten möchte die Samtpfote auch ins Freie. Tel.: 0732/247887.

13.03.2026 15:00
