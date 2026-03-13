„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Trixie kam mit zwei Frakturen in den Hinterbeinen ins Linzer Tierheim. Mittlerweile genesen, ist die elfjährige Katze bereit für ein neues Leben. Sie hat gutartige Veränderungen in den Ohren, die regelmäßig kontrolliert werden müssen, das bereitet ihr aber keine Probleme. Am liebsten möchte die Samtpfote auch ins Freie. Tel.: 0732/247887.