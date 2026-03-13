Elle Fanning gesteht: Habe einen OnlyFans-Account

Schauspielerin Elle Fanning hat für ihre neue Rolle ein OnlyFans-Konto erstellt! Das verriet die 27-Jährige bei der Premiere ihrer neuen Serie „Margo‘s Got Money Troubles“ beim SXSW Film & TV Festival in Austin.
„Wir mussten ein bisschen in OnlyFans eintauchen“, sagte Fanning im Gespräch mit „People“. Gemeinsam mit dem Autorenteam habe sie extra einen Account angelegt, um zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. „So konnte ich mir anschauen, wie die Seite aufgebaut ist und wie die Nutzer dort agieren“, erklärte die Schauspielerin. Social-Media-Plattformen seien für die Vorbereitung ohnehin wichtig gewesen: „Ich nutze Instagram und TikTok – das gehört natürlich auch dazu.“
Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Rufi Thorpe und erzählt die Geschichte von Margo Millet, einer jungen Frau, die nach dem Studienabbruch plötzlich mit Geldproblemen und einem Baby dasteht – und nach ungewöhnlichen Wegen sucht, um über die Runden zu kommen.
Für die TV-Adaption hat sich ein hochkarätiges Ensemble zusammengefunden: Neben Fanning stehen unter anderem Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnear und Marcia Gay Harden vor der Kamera. Produziert wurde die achtteilige Serie von Drehbuch-Star David E. Kelley, dem Ehemann von Pfeiffer.
Mit ihrer ungewöhnlichen Rollenrecherche sorgt Fanning jedenfalls schon vor dem Start der Serie für Schlagzeilen – und zeigt einmal mehr, wie weit Hollywood-Stars für eine glaubwürdige Darstellung gehen.
Der 27-jährigen Schauspielerin steht ein aufregendes Wochenende bevor. Sie ist für ihren Rolle in „Sentimental Value“ für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.
