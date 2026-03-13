Elle Fanning gesteht: Habe einen OnlyFans-Account

„Wir mussten ein bisschen in OnlyFans eintauchen“, sagte Fanning im Gespräch mit „People“. Gemeinsam mit dem Autorenteam habe sie extra einen Account angelegt, um zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. „So konnte ich mir anschauen, wie die Seite aufgebaut ist und wie die Nutzer dort agieren“, erklärte die Schauspielerin. Social-Media-Plattformen seien für die Vorbereitung ohnehin wichtig gewesen: „Ich nutze Instagram und TikTok – das gehört natürlich auch dazu.“