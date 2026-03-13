Russen kaufen Landkarten, Pager und MP3-Player

Viele fühlen sich zurückversetzt in das Jahr 2000. Finster starren die Menschen in der Moskauer U-Bahn auf ihre Bildschirme, die schreien: „Kein Internet!“ Damit sich Freunde und Bekannte für Treffen finden können, müssen sie sich nun – wie in alten Zeiten – wieder anrufen. Aufgrund gegebener Umstände haben die Messenger den Geist aufgegeben, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, berichtet ein Korrespondent von „Bereg“, einer Vereinigung unabhängiger Journalisten.