Karriereende? „Das hängt von gewissen Dingen ab“

„Natürlich war das bitter, dass wir drei Jahre so vergackt haben. Aber wir haben es versucht, die anderen waren einfach besser“, sagte der nunmehr 20-fache Weltcupsieger (je zehn in Abfahrt und Super-G). „Schade, dass es so lange gedauert hat. Ich freue mich über den Moment, schauen wir, was passiert.“ Die Kritik sei durchaus verständlich gewesen. „Es ist mir komplett gleich, wenn wir kritisiert werden. Wenn wir drei Jahre keine Abfahrt gewinnen, ist es klar, dass das nicht der Anspruch für eine österreichische Speedmannschaft ist. Wir machen uns eh selbst am meisten Druck.“