Jetzt schrumpfen auch Österreichs Wasserreserven

USA: Iran-Führer „entstellt“ ++ Sechs Soldaten tot
Tag 14 im Nahost-Krieg
Die Vereinten Nationen warnen vor dem „Zeitalter des globalen Wasserbankrotts“. Milliarden Menschen leiden bereits unter Wasserknappheit – und selbst Österreich könnte künftig stärker betroffen sein. Experten warnen: Sinkende Grundwasserspiegel gefährden langfristig die Versorgung.
Die Vereinten Nationen schlugen Anfang des Jahres gehörig Alarm und sprachen vom „Zeitalter des globalen Wasserbankrotts“. In Österreich beträgt der direkte Trinkwasserverbrauch pro Person rund 130 Liter täglich – und wohin fließt das meiste von Österreichern verwendete Wasser? Oft direkt ins Klo, denn mehr als 30 Liter spülen wir tagtäglich runter. Doch auch beim Duschen und Baden ist der Verbrauch hoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.