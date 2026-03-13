Jetzt schrumpfen auch Österreichs Wasserreserven

Die Vereinten Nationen schlugen Anfang des Jahres gehörig Alarm und sprachen vom „Zeitalter des globalen Wasserbankrotts“. In Österreich beträgt der direkte Trinkwasserverbrauch pro Person rund 130 Liter täglich – und wohin fließt das meiste von Österreichern verwendete Wasser? Oft direkt ins Klo, denn mehr als 30 Liter spülen wir tagtäglich runter. Doch auch beim Duschen und Baden ist der Verbrauch hoch.