Langlauf-Dominator Kläbo droht das Saisonende

Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat am Donnerstag bei seinem Sturz im Weltcupsprint von Drammen eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Der Norweger muss sich zumindest ein paar Tage schonen und verpasst deshalb den 50-km-Bewerb in Oslo am Samstag.
Ob der Seriensieger das Saisonfinale kommende Woche in den USA bestreiten kann, ist noch offen.
In Oslo ebenfalls nicht an den Start gehen kann Mika Vermeulen. Der Steirer laboriert laut ÖSV-Angaben an einer Verkühlung.
