Sturz im Sprint

Langlauf-Dominator Kläbo droht das Saisonende

Ski Nordisch
13.03.2026 14:41
Johannes Hösflot Kläbo stürzte in Drammen
Johannes Hösflot Kläbo stürzte in Drammen(Bild: AP/Lise Aserud)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat am Donnerstag bei seinem Sturz im Weltcupsprint von Drammen eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Der Norweger muss sich zumindest ein paar Tage schonen und verpasst deshalb den 50-km-Bewerb in Oslo am Samstag. 

0 Kommentare

Ob der Seriensieger das Saisonfinale kommende Woche in den USA bestreiten kann, ist noch offen.

Lesen Sie auch:
Langlauf-Topstar Johannes Hösflot Kläbo stürtze und  schleppte sich gezeichnet ins Ziel.
Goldhamster gezeichnet
Sturz-Drama um Kläbo! Siegesserie gerissen
12.03.2026

In Oslo ebenfalls nicht an den Start gehen kann Mika Vermeulen. Der Steirer laboriert laut ÖSV-Angaben an einer Verkühlung.

Ski Nordisch
13.03.2026 14:41
