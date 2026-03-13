Minister will mit ÖBB ersten Platz in Europa holen

Die Konfliktlinien sind klar: Klimaschützer protestieren gegen den Lobau-Ausbau, beim Brenner droht Ärger mit Italien, und auch im Inland wächst der Druck. Infrastrukturminister Peter Hanke steht der „Krone“ Rede und Antwort und erklärt unter anderem, welche Strafen durch die neue Straßenverkehrsordnung drohen und dass er in Sachen Bahnverkehr den Ersten Platz in Europa holen will.
„Krone“: Sie waren kürzlich in Italien und haben dort den Verkehrsminister getroffen. Hintergrund ist die Klage Italiens gegen Österreich beim Europäischen Gerichtshof wegen der Brenner-Transitmaßnahmen. Belastet das die Beziehungen?
Peter Hanke: Es ist eine Herausforderung, aber die Beziehungen bleiben konstruktiv. Die Tiroler Bevölkerung leidet massiv unter dem Transitverkehr – besonders auf der Brennerstrecke. Deshalb stehe ich hinter Maßnahmen wie Nachtfahrverbot und Blockabfertigung. Gleichzeitig ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Im April gibt es eine mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir gehen von einem Urteil Ende des Jahres aus. Deshalb ist es wichtig, schon jetzt über gemeinsame Lösungen nachzudenken.
