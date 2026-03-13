Warum man Hartberg mit Champions League verbindet

Darum geht Salzburg als Favorit ins Titelrennen
Vor der Meistergruppe
Unmöglich? Eher doch! Fußball-Underdog Hartberg mischt in der am Freitag beginnenden Meistergruppe die großen Klubs Österreich auf, startet gleich auswärts in der Höhle des Löwen beim LASK. Spannenderweise können die „kleinen“ Steirer ein großes Kapitel in ihrer Erfolgsstory schreiben.
Als die „Krone“ Hartberg-Coach Manfred Schmid zuletzt vor dem Einzug in die Top-Sechs – vielleicht nicht ganz ernst gemeint – mit den Worten Champions League konfrontiert hatte, konterte der Wiener cool lächelnd: „Da müssten wir ein neues Stadion bauen – und auch ein paar Sponsoren auftreiben...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.